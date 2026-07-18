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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 79-jähriger Peter Kos aus Künzell vermisst

POL-OH: 79-jähriger Peter Kos aus Künzell vermisst
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Fulda (ots)

Seit dem Nachmittag wird der 79-jährige Peter Kos aus Künzell vermisst. Herr Kos ist orientierungslos und zu Fuß unterwegs. Personenbeschreibung: ca. 1,78 m groß, schmale Statur graue Haare, bekleidet mit blauem T-Shirt, dunkle Stoffhose, Turnschuhe, kleine Platzwunde über dem rechten Auge.

Lichtbild des Vermissten ist in der Anlage beigefügt.

Hinweise an die Polizei Fulda unter: 0661 1050

Hubertus Kümpel

PP Osthessen Führungs- Lagedienst

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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