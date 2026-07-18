Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 79-jähriger Peter Kos aus Künzell vermisst

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Fulda (ots)

Seit dem Nachmittag wird der 79-jährige Peter Kos aus Künzell vermisst. Herr Kos ist orientierungslos und zu Fuß unterwegs. Personenbeschreibung: ca. 1,78 m groß, schmale Statur graue Haare, bekleidet mit blauem T-Shirt, dunkle Stoffhose, Turnschuhe, kleine Platzwunde über dem rechten Auge.

Lichtbild des Vermissten ist in der Anlage beigefügt.

Hinweise an die Polizei Fulda unter: 0661 1050

Hubertus Kümpel

PP Osthessen Führungs- Lagedienst

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