Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Motorradfahrer nach Wildunfall auf der B458 bei Poppenhausen schwer Verletzt Am Samstag, den 18. Juli 2026, kam es kurz nach 09:30 Uhr zu einem Unfall eines Motorradfahrers auf der B458 zwischen Friesenhausen und der Kreuzung Steinwand. Der 58-jährige Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen befuhr die o.g. Strecke, als im Waldbereich ein Reh die Fahrbahn querte. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Infolge der Kollision verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der Mann erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500EUR. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der zuständige Jagdausübungsberechtigte wurde verständigt und übernahm die weiteren Maßnahmen hinsichtlich des Wildtieres. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam er zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere auf Straßen in Waldgebieten die Geschwindigkeit den Gegebenheiten anzupassen und jederzeit Bremsbereit zu fahren. Wildtiere können unvermittelt die Fahrbahn queren. Eine angepasste Fahrweise trägt wesentlich dazu bei, die Folgen eines möglichen Wildunfalls zu verringern oder einen Zusammenstoß ganz zu vermeiden.

Polizeistation Hilders, POK Mück

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