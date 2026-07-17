Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 84 bei Hünfeld

Fulda (ots)

Hünfeld. Am Freitag, (17.07.), gegen 16:05 Uhr, kam es auf der B 84 bei Hünfeld-Neuwirtshaus zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger aus Dermbach fuhr mit seinem PKW-Renault Clio die B 84 aus Ri. Rasdorf kommend in Ri. Hünfeld. Kurz hinter der Einmündung Haselstein kam er aus nicht bekannter Ursache leicht nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über seinen PKW, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dann gegen den PKW Skoda-Fabia einer 50-jährigen aus Unterbreizbach. Die Pkw-Fahrerin wurde im PKW eingeklemmt, der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Der PKW-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An beiden PKW entstand Totalschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter beauftragt. Im Einsatz befanden sich 20 Feuerwehrleute sowie 10 Rettungskräfte. Die Bundesstraße war bis 19.15 Uhr voll gesperrt. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld unter 06652/9658-0 zu melden.

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