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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 84

Landkreis Fulda (ots)

ERSTMELDUNG:

Am Freitagnachmittag (17.07.) kam es gegen 16.05 Uhr auf der Bundesstraße 84 zwischen Rasdorf und Neuwirtshaus zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Zwei Pkw kollidierten frontal miteinander, wobei eine Person noch an der Unfallstelle verstarb. Die Unfallaufnahme, zu der auch ein Gutachter hinzugezogen wird, läuft aktuell (Stand: 17.30 Uhr), wobei auch die B 84 im Unfallbereich komplett gesperrt ist. Weitere Angaben zu den beteiligten Personen und Fahrzeugen, zur Unfallursache und den Sachschäden werden unaufgefordert nachgemeldet, sobald belastbare Information dazu vorliegen.

Führungs- und Lagedienst Osthessen, Messner, EPHK

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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