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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Vogelsberg

Osthessen (ots)

Motorrad kollidiert mit geparktem Auto

Kalbach. Am Donnerstag (16.07.), gegen 12.15 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Kalbach die L 3207 in Eichenried in aufsteigender Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Auto. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

(Polizeiposten Neuhof)

Geparktes Auto beschädigt

Schotten. Am Dienstag (14.07.), zwischen 16 und 17.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW, welcher in einer Hofeinfahrt in der Straße "Am Hohenwiesenweg" geparkt war. Der Unbekannte kollidierte auf nicht bekannte Weise mit der Stoßstange des VWs und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Lauterbach)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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