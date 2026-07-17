POL-OH: Kennzeichen entwendet
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Kennzeichen entwendet
Friedewald. Zwischen Mittwoch (15.07.), gegen 20.30 Uhr, und Donnerstag (16.07.), gegen 6.30 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Rhönstraße in Motzfeld von einem schwarzen VW die amtlichen Kennzeichen "HEF-HB 84". Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
(Lukas Rech)
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell