POL-OH: Kennzeichen entwendet

Fulda (ots) - Brand einer Rundballenpresse in Lautertal - Dirlammen Am 16.07.2026 um 19:26 Uhr wurde die Polizeistation Lauterbach zum Brand einer Rundballenpresse samt zugehörigem Feld in 36369 Lautertal - Dirlammen alarmiert. Beim Eintreffen der Streifen waren die Löscharbeiten bereits in vollem Gange. Um 20:21 Uhr konnten die Feuerwehren aus Herbstein, Lautertal und Lauterbach das Feuer unter Kontrolle bringen. Es ...

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