Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von E-Scootern - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - Versuchter Einbruchdiebstahl - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Fulda (ots)

Diebstahl von E-Scootern

Fulda. Zwischen Mittwoch (15.07.), gegen 18 Uhr, und Donnerstag (16.07.), gegen 1 Uhr, entwendeten Unbekannte in einem Fahrradkeller in der Leipziger Straße einen E-Scooter der Marke Joyor mit dem Versicherungskennzeichen "929-WSE".

Auch am Mittwoch (15.07.), im Zeitraum von 21.50 Uhr bis 23.30 Uhr, entwendeten Unbekannten einen E-Scooter der Marke Segway mit dem Versicherungskennzeichen "108-HRP". Der E-Scooter war zum Zeitpunkt des Diebstahls in der Keltenstraße abgestellt und mit einem Schloss an einer Metallstange befestigt. Hinweise bitte an die Polizei Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Ebersburg. Zwischen Mittwoch (01.07.), gegen 0 Uhr, und Mittwoch (15.07), gegen 17.30 Uhr, hinterließ nach derzeitigen Erkenntnissen ein unbekannter Täter mittels eines Feuerzeuges oder einer ähnlichen Hitzequelle ein Hakenkreuz auf der Oberfläche eines Holztisches vor der Kirche in Ried. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Versuchter Einbruchdiebstahl

Fulda. Zwischen Mittwoch (15.07.), gegen 19.10 Uhr, und Donnerstag (16.07), gegen 8.30 Uhr, versuchten sich unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Schuhgeschäft in der Justus-Liebig-Straße zu verschaffen. Der Versuch eine Tür aufzuhebeln scheiterte, weshalb die Täter von ihrem Vorhaben abließen und vom Tatort in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Hosenfeld. Donnerstagnacht (16.07.) versuchten Unbekannte gegen 3.45 Uhr in ein Haus in der Straße "Neuer Garten" einzubrechen, indem sie mit einem Hebel-Werkzeug auf die Haustür einwirkten. Hierbei kam es zur Auslösung eines Alarmes, weshalb die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen von ihrem Vorhaben abließen und in unbekannte Richtung flüchteten. An der Tür entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Versuchter Einbruch in Betriebsgebäude

Fulda. Zwischen Mittwoch (03.06.), gegen 14.30 Uhr, und Donnerstag (16.07), gegen 11.40 Uhr, versuchten sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in Gewerberäume in der Habelbergstraße zu verschaffen. Der Versuch ein Fenster aufzuhebeln scheiterte, weshalb die Täter von ihrem Vorhaben abließen und vom Tatort in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Jona Alt)

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