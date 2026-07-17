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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Lauterbach

Fulda (ots)

Brand einer Rundballenpresse in Lautertal - Dirlammen

Am 16.07.2026 um 19:26 Uhr wurde die Polizeistation Lauterbach zum Brand einer Rundballenpresse samt zugehörigem Feld in 36369 Lautertal - Dirlammen alarmiert. Beim Eintreffen der Streifen waren die Löscharbeiten bereits in vollem Gange. Um 20:21 Uhr konnten die Feuerwehren aus Herbstein, Lautertal und Lauterbach das Feuer unter Kontrolle bringen. Es wurden ca. 4 Hektar Stroh und die Rundballenpresse zerstört, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000EUR entstand. Während der Löscharbeiten war die L3163 zwischen Dirlammen und Meiches voll gesperrt.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach, POK, Blum

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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