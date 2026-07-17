POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Lauterbach
Fulda (ots)
Brand einer Rundballenpresse in Lautertal - Dirlammen
Am 16.07.2026 um 19:26 Uhr wurde die Polizeistation Lauterbach zum Brand einer Rundballenpresse samt zugehörigem Feld in 36369 Lautertal - Dirlammen alarmiert. Beim Eintreffen der Streifen waren die Löscharbeiten bereits in vollem Gange. Um 20:21 Uhr konnten die Feuerwehren aus Herbstein, Lautertal und Lauterbach das Feuer unter Kontrolle bringen. Es wurden ca. 4 Hektar Stroh und die Rundballenpresse zerstört, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000EUR entstand. Während der Löscharbeiten war die L3163 zwischen Dirlammen und Meiches voll gesperrt.
Gefertigt: Polizeistation Lauterbach, POK, Blum
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell