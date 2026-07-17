Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Lauterbach

Fulda (ots)

Brand einer Rundballenpresse in Lautertal - Dirlammen

Am 16.07.2026 um 19:26 Uhr wurde die Polizeistation Lauterbach zum Brand einer Rundballenpresse samt zugehörigem Feld in 36369 Lautertal - Dirlammen alarmiert. Beim Eintreffen der Streifen waren die Löscharbeiten bereits in vollem Gange. Um 20:21 Uhr konnten die Feuerwehren aus Herbstein, Lautertal und Lauterbach das Feuer unter Kontrolle bringen. Es wurden ca. 4 Hektar Stroh und die Rundballenpresse zerstört, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000EUR entstand. Während der Löscharbeiten war die L3163 zwischen Dirlammen und Meiches voll gesperrt.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach, POK, Blum

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