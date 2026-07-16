Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallflucht

Ludwigsau. Am Dienstag (14.07.), zwischen 15.45 und 16 Uhr, beschädigte eine unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grünen Dacia, welcher am Straßenrand in der Industriestraße abgestellt war. Der Unbekannte beschädigte auf bislang nicht bekannte Weise den Dacia im linken hinteren Bereich der Stoßstange und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Auto kollidiert mit Motorrad

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (15.07.), gegen 12 Uhr, befuhr ein 65-Jähriger aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit seinem Opel die Straße "Am Windrad", um anschließend auf die B 62 in Richtung Sorga einzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der 65-Jährige mit einem 64-jährigen Motorradfahrer aus dem Werra-Meißner-Kreis, welcher die B 62 aus Sorga kommend in Richtung Bad Hersfeld befuhr. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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