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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Möbelhaus - Wertgegenstände aus Auto entwendet - Wiese in Brand gesetzt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Möbelhaus

Rotenburg a. d. Fulda. Zwischen Dienstag (14.07.), gegen 18.30 Uhr, und Mittwoch (15.07.), gegen 12.30 Uhr, brachen unbekannte Täter ein Fenster eines Möbelhauses in der Brüder-Grimm-Straße auf und durchsuchten das Innere des Gebäudes nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Wertgegenstände aus Auto entwendet

Ludwigsau. Am Mittwoch (15.07), zwischen 11.50 und 12.45 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Bismarckstraße in Biedebach aus einem schwarzen Mercedes mehrere Wertgegenstände und entfernten sich anschließend in nicht bekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Wiese in Brand gesetzt

Rotenburg a. d. Fulda. Am Mittwoch (15.07.), gegen 14.25 Uhr, entzündeten unbekannte Täter auf einer Wiese in der Straße "Zum Grumbach" in Lispenhausen ein Lagerfeuer, welches auf die umliegenden Gräser übergriff. Anschließend flüchteten die Unbekannte von der Örtlichkeit. Glücklicherweise konnte durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr ein Übergreifen des Feuer auf ein angrenzendes Waldstück verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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