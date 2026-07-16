POL-OH: Kennzeichenschilder entwendet - Fahrrad entwendet
Fulda (ots)
Kennzeichenschilder entwendet
Ebersburg Zwischen Dienstag (14.07.), 21 Uhr, und Mittwoch (15.07.), 6 Uhr, entwendeten Unbekannte das vordere und hintere Kennzeichenschild "FD-WK 557", welche an einem Ford Fiesta angebracht waren. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Kreuzbergstraße im Ortsteil Thalau abgestellt.
Flieden. Zwischen Dienstag (14.07.), 19 Uhr, und Mittwoch (15.07.), 7.35 Uhr, entwendeten Unbekannte das vordere und hintere Kennzeichenschild "FD-IM 3011", welche an einem Ford KA angebracht waren. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Weinbergstraße abgestellt.
Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
Fahrrad entwendet
Fulda. Am Dienstag (14.07.), zwischen 17.15 Uhr und 21.35 Uhr, entwendeten Unbekannte ein in der Christian-Wirth-Straße abgestelltes und gesichertes Fahrrad. Bei dem Rad handelt es sich um ein "Reaction SLX29 MTB Hardtrail" des Herstellers Cube. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
(Jonas Trabert)
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