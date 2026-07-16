POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 62-jährigem Frank K

Vogelsbergkreis (ots) - Versuchter Diebstahl aus Snackautomat Schlitz. Am Sonntag (12.07.), gegen 16.30 Uhr, machte sich ein Unbekannter an einem Snackautomaten in der Günthergasse zu schaffen. Durch Gewalteinwirkung versuchte der Täter an die Waren des Automaten zu kommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt der Automat jedoch den Versuchen stand, weshalb der ...

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