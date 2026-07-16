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POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 62-jähriger Frank K. vermisst

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 62-jähriger Frank K. vermisst
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Bad Hersfeld (ots)

Die Polizei sucht nach Frank K. aus Bebra. Der 62-Jährige wird seit Donnerstagmorgen (16.07.) vermisst. Er wurde letztmalig gegen 6.50 Uhr im Bereich Seilerweg gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Frank K. ist nur bedingt orientierungsfähig und auf medizinische Hilfe angewiesen. Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden führten, bitte die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 175-180 cm groß, normale Statur, kurze braun/graue Haare, gelbes Oberteil, dunkelgraue Schorts, trägt möglicherweise eine Brille

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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