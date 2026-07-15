Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

Osthessen (ots)

Auffahrunfall

Kirchheim. Am Dienstag (14.07.), gegen 7 Uhr, befuhr eine 19-Jährige aus Kirchheim mit ihrem Skoda die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Vor der jungen Frau fuhr ein 28-jähriger Audi-Fahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte das Auto der 19-Jährigen mit dem Audi des 28-Jährigen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Sattelzug kommt von Fahrbahn ab

Gemünden. Am frühen Mittwochmorgen (15.07.), gegen 0.30 Uhr, befuhr ein 50-jähriger LKW-Fahrer aus Polen mit seinem Sattelzug den Zubringer von der A5 kommend zur A49 in Richtung Norden. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit den Aufpralldämpfern und der Schutzplanke. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstanden Sachschaden am Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen wird auf rund 125.000 Euro geschätzt.

(Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld)

Fußgängerin angefahren

Lauterbach. Am Dienstag (14.07.), gegen 11.45 Uhr, wollte eine 22-Jährige aus der Gemeinde Herbstein mit ihrem Seat aus einer Grundstücksausfahrt auf die Bahnhofstraße einfahren. Beim Ausfahren aus dem Grundstück kollidierte die junge Frau aus bislang ungeklärter Ursache mit einer 83-jährigen Fußgängerin aus der Gemeinde Lauterbach, welche auf dem Gehweg in Richtung Stadtmitte lief. Die Fußgängerin stürzte daraufhin und wurde leicht verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand kein Sachschaden.

(Polizeistation Lauterbach)

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