Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Diebstahl aus Snackautomat - Versuchter Einbruch in Tankstelle

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Diebstahl aus Snackautomat

Schlitz. Am Sonntag (12.07.), gegen 16.30 Uhr, machte sich ein Unbekannter an einem Snackautomaten in der Günthergasse zu schaffen. Durch Gewalteinwirkung versuchte der Täter an die Waren des Automaten zu kommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt der Automat jedoch den Versuchen stand, weshalb der Unbekannte von seinem Vorhaben abließ und in nicht bekannte Richtung flüchtete. Am Automaten entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Tankstelle

Homberg. Ein Unbekannter versuchte sich am frühen Dienstagmorgen (14.07.), gegen 1.30 Uhr, Zutritt zum Verkaufsraum einer Tankstelle in der Marburger Straße zu verschaffen indem er sich mit einem Stein an der Tür zu schaffen machte. Die Tür hielt dem Versuch Stand, weshalb der Täter von seinem Vorhaben abließ und in nicht bekannte Richtung flüchtete. Angaben bezüglich des entstandenen Sachschadens liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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