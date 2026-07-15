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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sonnenschirm entwendet - Einbruch in Friedhofsanlage

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sonnenschirm entwendet

Bad Hersfeld. Zwischen Sonntag (12.07.), gegen 20 Uhr, und Montag (13.07.), gegen 13 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Straße "Linggplatz" einen Sonnenschirm eines Cafés. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbruch in Friedhofsanlage

Rotenburg a. d. Fulda. Zwischen Montagnachmittag (13.07.), gegen 16 Uhr, und Dienstagmorgen (14.07.), gegen 7.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter einen Aufenthaltsraum einer Friedhofsanlage in der Straße "Am Friedhof" auf und entwendeten Werkzeug. Des Weiteren versuchten die Unbekannten einen angrenzenden Geräteschuppen aufzubrechen. Dieser hielt dem Versuch jedoch stand, woraufhin die Langfinger von der weiteren Tatausführung abließen und vom Tatort flüchteten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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