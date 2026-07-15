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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Folgemeldung: Zusammenstoß zwischen PKW und Krad - 61-jähriger Kradfahrer tödlich verletzt

Vogelsbergkreis (ots)

Mücke. Am frühen Mittwochmorgen (15.07.), gegen 6.50 Uhr, kam es auf der L 3146 zwischen den Ortschaften Burg-Gemünden und Bernsfeld zu einem schweren Verkehrsunfall. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6314692)

Ein 61-jähriger Kradfahrer aus der Gemeinde Gemünden (Felda) befuhr die L3146 von Burg-Gemünden kommend in Richtung Bernsfeld. Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte der 61-Jährige einen vorausfahrenden Sattelzug, wobei es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden BMW eines 33-jährigen aus der Gemeinde Lahnau kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kradfahrer von seinem Fahrzeug geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Hierbei verletzte sich der 61-Jährige so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Auch der Fahrer des BMW verletzte sich im Verlauf des Unfallgeschehens leicht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauern derzeit noch an, weshalb die Fahrbahn vollgesperrt ist. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder den beteiligten Fahrzeugen - insbesondere des Sattelzuges - machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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