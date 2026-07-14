Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unbekannte männliche Person in Romrod festgestellt, die Personalien konnte durch einen Polizeibeamten mitgeteilt werden.

Fulda (ots)

Alsfeld. Durch einen Polizeibeamten konnten die Personalien der unbekannten männlichen Person mitgeteilt werden. Anschließend wurde die Person ihren Familienangehörigen übergeben.

Unbekannte männliche Person in Romrod festgestellt Landkreis Vogelsberg Heute Mittag (14.07.) wurde gegen 15 Uhr eine unbekannte männliche Person in Romrod festgestellt. Die Person ist nicht in der Lage sich zu artikulieren. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei der Suche nach der Herkunft der unbekannten Person. Hinweise können unter der Telefonnummer 0661/105-0 an das Polizeipräsidium Osthessen oder jede anderen Polizeidienststelle gegeben werden.

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