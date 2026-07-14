Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Fitnessstudio - Beifahrertür durchstochen - Handy entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Fitnessstudio

Bebra. Zwischen Sonntag (12.07.), gegen 21 Uhr, und Montag (13.07.), gegen 6 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Fitnessstudios in der Hersfelder Straße aufzuhebeln. Da die Tür dem Versuch standhielt, ließen die Unbekannten von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Beifahrertür durchstochen

Rotenburg a. d. Fulda. Zwischen Freitag (10.07.), gegen 0 Uhr, und Montag (13.07.), gegen 19.10 Uhr, beschädigten Unbekannte im Bereich der Straße "Auf den Beeten" einen dort geparkten blauen VW. Nach derzeitigen Erkenntnissen stießen die Täter mit einem spitzen Gegenstand ein Loch in die Beifahrertür des Autos, wodurch ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Handy entwendet

Bad Hersfeld. Am Montag (13.07.), gegen 21.15 Uhr, entwendete ein Unbekannter in einem Eiscafé in der Breitenstraße das Handy einer 42-Jährigen aus Bad Hersfeld. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzte der Unbekannte einen unachtsamen Moment der Frau aus und flüchtete anschließend vom Tatort.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 50 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, dunkle kurze Haare, narbiges Gesicht, mitteleuropäisches Erscheinungsbild.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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