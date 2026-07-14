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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ballenpressenbrand verursacht hohen Sachschaden - keine verletzten Personen

Vogelsbergkreis (ots)

Am Montag (13.07.), gegen 19.50 Uhr, kam es in der Gemarkung Schlitz Ortsteil Rimbach, im Rahmen von Erntearbeiten, aufgrund eines Defektes an der eingesetzten Ballenpresse, zu einem Maschinen- anschließendem Flächenbrand. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 50.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Gefertigt: Polizeistation Alsfeld - D.Schneider, PHK

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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