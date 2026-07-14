POL-OH: Ballenpressenbrand verursacht hohen Sachschaden - keine verletzten Personen
Vogelsbergkreis (ots)
Am Montag (13.07.), gegen 19.50 Uhr, kam es in der Gemarkung Schlitz Ortsteil Rimbach, im Rahmen von Erntearbeiten, aufgrund eines Defektes an der eingesetzten Ballenpresse, zu einem Maschinen- anschließendem Flächenbrand. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 50.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt.
Gefertigt: Polizeistation Alsfeld - D.Schneider, PHK
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