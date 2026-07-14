POL-OH: Ballenpressenbrand verursacht hohen Sachschaden - keine verletzten Personen

Landkreis Fulda (ots) - Am Montag (13.07.) befuhr ein 62-jähriger Kawasaki Fahrer aus Nordrhein-Westfalen die Landesstraße 3174 von Schwarzbach kommend in Richtung Hofbieber. In einer scharfen Rechtskurve verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Motorradfahrer ...

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