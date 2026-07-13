Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickdiebstahl - Falsche Handwerker - Brand von Ballenpresse - Einbruch und Einbruchsversuch in Einkaufsmärkte

Vogelsberg (ots)

Trickdiebstahl - Falsche Handwerker

Romrod. Am Samstagvormittag (11.07.), gegen 11.30 Uhr, klingelten zwei Unbekannte bei einer 51-Jährigen und verschafften sich unter dem Vorwand Handwerker zu sein Zutritt zu ihrer Wohnung. Im weiteren Verlauf gaukelten die Männer der Frau vor, dass es in der Wohnung zu einem Wasserschaden gekommen sei. Für ihre Leistungen berechneten die Unbekannten der Frau zunächst 5 Euro. Im Verlauf der Zahlung nutzten die Männer einen unaufmerksamen Moment und entwendeten die EC-Karte der 51-Jährigen.

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: männlich, circa 30-40 Jahre alt, circa 175 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Handschuhe Täter 2: männlich, circa 30-40 Jahre alt, circa 150-160 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Sonnenbrille, dunkle Handschuhe, schwarze Base-Cap

Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ihre Polizei sensibilisiert:

Trickdiebstahl ist vielfältig. Bitte bedenken Sie, die Täter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie erfinden immer wieder an die Bedürfnisse der Opfer zugeschnittene Maschen, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und so hohe Vermögenswerte zu ergaunern.

Sollten Sie an der Haustüre aufgesucht werden, seien Sie skeptisch und sichern Sie sich ab: - Lassen Sie nie Unbekannte direkt in Ihr Haus/ Ihre Wohnung! - Überprüfen Sie die Angaben des Besuchers! - Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt! - Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie Anzeige!

Brand von Ballenpresse

Schlitz. Am Sonntagnachmittag (12.07.), gegen 17.15 Uhr, wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle Vogelsberg bezüglich einer brennenden landwirtschaftlichen Maschine alarmiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet eine Ballenpresse auf einer Feldgemarkung im Bereich der Straße "Zum Pfingstborn" zwischen den Ortsteilen Queck und Hutzdorf in Brand. Mit einem Großaufgebot an Kräften bekamen die Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren das Feuer der in Vollbrand stehenden Ballenpresse zeitnah unter Kontrolle und konnten somit ein Übergreifen auf angrenzenden Flächen verhindern. Die Presse wurden durch den Brand vollständig zerstört - auch die Ackerfläche wurde großflächig beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 30.000 Euro. Personen oder Tiere kamen bei dem Brand nach derzeitigen Erkenntnissen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei im Vogelsberg.

Einbruch und Einbruchsversuch in Einkaufsmärkte

Schlitz. Am frühen Sonntagmorgen (12.07.), gegen 0.30 Uhr, war ein Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße das Ziel unbekannter Langfinger. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten sie eine Scheibe einzuschlagen und so in das Gebäude zu gelangen. Die Scheibe hielt dem Versuch jedoch Stand, weshalb die Täter von ihrem Vorhaben abließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro.

Ebenfalls am frühen Sonntagmorgen (12.07.), gegen 8.20 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem weiteren Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße indem sie eine Fensterscheibe einwarfen. Anschließend entwendeten sie aus dem Verkaufsraum diverse Waren und flüchteten in Richtung der dort befindlichen Tankstelle. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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