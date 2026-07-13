Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörse entwendet - Auto mit Eiern beworfen - Einbruch in Werkstatt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Geldbörse entwendet

Rotenburg a. d. Fulda. Am Donnerstag (09.07.), zwischen 10.30 und 11 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einer Gaststätte in der Straße "Marktplatz" die Geldbörse einer 21-Jährigen aus Rotenburg und entfernten sich anschließend in nicht bekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Auto mit Eiern beworfen

Bad Hersfeld. Am Sonntag (12.07.), zwischen 9.30 und 14 Uhr, warfen unbekannten Täter Eier auf einen schwarzen Seat, welcher in der Straße "Am Weinberg" geparkt war. Anschließend flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbruch in Werkstatt

Rotenburg a. d. Fulda. Am frühen Montagmorgen (13.07.), gegen 0.10 Uhr, schlug ein unbekannter Täter ein Fenster einer Werkstatt in der Philipp-Reis-Straße in Lispenhausen ein und durchsuchte nach derzeitigen Erkenntnissen das Innere des Gebäudes nach Wertgegenständen. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit einem E-Scooter vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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