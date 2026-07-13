Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichenschilder entwendet - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - Fahrrad entwendet - Roller entwendet - Kraftfahrzeug entwendet - Einbruch in Wohnung -

Fulda (ots)

Kennzeichenschilder entwendet

Hünfeld. Am Sonntag (12.07.), zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr, entwendeten Unbekannte das vordere und hintere Kennzeichenschild "HEF-RB 211", welche an einer schwarzen Mercedes-Benz V-Klasse angebracht waren. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Fuldaer Straße abgestellt.

Fulda. Zwischen Mittwoch (08.07.), 0.15 Uhr, und Samstag (11.07.), 8 Uhr, entwendeten Unbekannte das vordere und hintere Kennzeichenschild "MKK-VD 359", welche an einer roten Mercedes-Benz C-Klasse angebracht waren. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Boyneburgstraße abgestellt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Fulda. Zwischen Dienstag (01.07.) und Sonntag (12.07.) beschmierten Unbekannte im Stadtteil Maberzell die bauliche Überführung der dortigen Bahnstrecke mit Farbe. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Fahrrad entwendet

Fulda. Am Sonntag (12.07.), gegen 9 Uhr, entwendeten Unbekannte ein mit einem Schloss gesichertes Fahrrad, welches im Bereich eines Sportplatzes in der Agricolastraße im Stadtteil Johannesberg abgestellt war. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes Rennrad (Modell: C:68 SL) des Herstellers "Cube". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Roller entwendet

Fulda. Zwischen Samstag (11.07.), 23.30 Uhr, und Sonntagfrüh (12.07.), 3.50 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Lindenstraße ein Kleinkraftrad des Herstellers "Peugeot". Bei dem Fahrzeug handelt es sich um das Modell "Speedfight". Zum Tatzeitpunkt war das Versicherungskennzeichen "347 ULG" angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Kraftfahrzeug entwendet

Fulda. Zwischen Freitagabend (10.07.), 23 Uhr, und Samstagfrüh (11.07.), 8 Uhr, entwendeten Unbekannte einen blauen Ford Fiesta mit dem amtlichen Kennzeichen "FD-MO 1996". Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Georg-Antoni-Straße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbruch in Wohnung

Fulda. Am Freitag (10.07.), gegen 21 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brauhausstraße und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Dabei entwendeten die Täter Goldschmuck und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Versuchter Einbruch in Restaurant

Fulda. Zwischen Freitagabend (10.07.), 19 Uhr, und Samstagvormittag (11.07.), 10 Uhr, versuchten Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant in der Heinrichstraße zu verschaffen, indem sie versuchten eine Tür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang flüchteten die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Diebstahl von Kraftstoff

Fulda. Am frühen Samstagmorgen (11.07.), gegen 3.10 Uhr, entwendeten Unbekannte aus mehreren Lastkraftwagen Diesel-Kraftstoff in derzeit unbekannter Menge. Die Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt auf einem Grundstück in der Mainstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Jonas Trabert)

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