POL-OH: Auffahrunfall mit leicht verletzten Personen
Fulda (ots)
Hosenfeld. Am Freitag, (10.07.), ereignete sich gegen 14:46 Uhr in der Ortslage 36154 Hainzell, L3139 Ecke L3141, ein Auffahrunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Wetteraukreis mit einem 35-jährigen Mitfahrer aus dem Hochtaunuskreis hielten verkehrsbedingt in dem beschriebenen Einmündungsbereich. Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Vogelbergkreis bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Dabei wurden alle beteiligten Personen leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 1800 Euro.
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