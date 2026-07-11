PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall mit leicht verletzten Personen

Fulda (ots)

Hosenfeld. Am Freitag, (10.07.), ereignete sich gegen 14:46 Uhr in der Ortslage 36154 Hainzell, L3139 Ecke L3141, ein Auffahrunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Wetteraukreis mit einem 35-jährigen Mitfahrer aus dem Hochtaunuskreis hielten verkehrsbedingt in dem beschriebenen Einmündungsbereich. Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Vogelbergkreis bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Dabei wurden alle beteiligten Personen leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 1800 Euro.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 22:15

    POL-OH: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Traktor auf der L 3175

    Fulda (ots) - Ein 66-jähriger Fahrer aus Arnstadt befuhr am Freitag (10.06.) gegen 14:23 Uhr mit seinem Motorrad die L 3175 aus Thüringen kommend in Richtung Tann. Ein 65-jähriger Fahrer aus Tann befuhr mit seinem Traktor am Knottenhof ebenfalls die L 3175 in Richtung Tann. Auf der dort befindlichen langen Geraden bog der Traktor nach links in einen Feldweg ab. ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 14:31

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - Rollerfahrerin schwer verletzt Petersberg. Am Donnerstag (09.07.), gegen 7.10 Uhr, befuhr eine 53-Jährige aus der Gemeinde Tann mit ihrem Roller die L 3379 von Armenhof kommend in Richtung Margretenhaun. In einer leichten Linkskurve kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die dortige Bankette und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren