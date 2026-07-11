Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall mit leicht verletzten Personen

Fulda (ots)

Hosenfeld. Am Freitag, (10.07.), ereignete sich gegen 14:46 Uhr in der Ortslage 36154 Hainzell, L3139 Ecke L3141, ein Auffahrunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Wetteraukreis mit einem 35-jährigen Mitfahrer aus dem Hochtaunuskreis hielten verkehrsbedingt in dem beschriebenen Einmündungsbereich. Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Vogelbergkreis bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Dabei wurden alle beteiligten Personen leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 1800 Euro.

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