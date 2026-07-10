Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der L 3380 zwischen Eiterfeld und Ufhausen | Zwei Personen leicht verletzt

Fulda (ots)

Am Freitag (10.07.) gegen 14:05 Uhr befuhr ein 33-jähriger aus Bad Hersfeld mit seinem Lkw mit Anhänger die Milchstraße aus Eiterfeld/Fürsteneck in Richtung Leibolz. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es an der Einmündung zur L 3380 zum Zusammenstoß mit einer 49-jährigen Pkw-Fahrerin, die die L3380 aus Richtung Eiterfeld in Fahrtrichtung Ufhausen befuhr. Infolge des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin wurde zur Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 23.000EUR. Zur Absicherung und Bergung der Fahrzeuge waren die Feuerwehren aus Eiterfeld und Leibolz im Einsatz.

(Polizeistation Hünfeld)

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