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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Rollerfahrerin schwer verletzt

Petersberg. Am Donnerstag (09.07.), gegen 7.10 Uhr, befuhr eine 53-Jährige aus der Gemeinde Tann mit ihrem Roller die L 3379 von Armenhof kommend in Richtung Margretenhaun. In einer leichten Linkskurve kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die dortige Bankette und stürzte. Die 53-Jährige wurde schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.100 Euro.

(Polizeistation Fulda)

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Rotenburg a. d. Fulda. Am Donnerstag (09.07.), zwischen 6.20 und 14.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen VW, welcher in der Straße "Waldweg" am Straßenrand geparkt war. Der Unbekannte touchierte aus bislang ungeklärter Ursache den Bereich des rechten hinteren Radkastens und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Rotenburg)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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