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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Auto - Farbschmierereien an Pavillon

Fulda (ots)

Diebstahl aus Auto

Fulda. Am Mittwochvormittag (08.07.), in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Rosengarten" gewaltsam Zugriff auf den Innenraum eines dort geparkten grauen VW Passat. Anschließend durchsuchten sie das Fahrzeug nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. Angaben bezüglich der Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Farbschmierereien an Pavillon

Fulda. Unbekannte machten sich im Zeitraum von Freitag (03.07.), 22.45 Uhr, bis Samstag (04.07.), 18.45 Uhr, am Boden eines Pavillon im Schlossgarten im Bereich der Pauluspromenade zu schaffen. Die Täter beschmierten die Fläche mit blauer Farbe und verursachten somit einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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