POL-OH: Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots) - Alleinunfall mit Wohnmobil in Hofbieber Ein 61-jähriger Fahrer aus Hofbieber befuhr mit seinem Wohnmobil die L3258 von Langenbieber in Richtung Hofbieber. Unmittelbar vor der Einmündung "Zur Hessenliede" verlor der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn kollidierte das Fahrzeug, nachdem es durch den dortigen ...

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