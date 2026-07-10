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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl

Vogelsberg (ots)

Alsfeld. Unbekannte entwendeten Im Zeitraum von Mittwoch (08.07.), gegen 18.30 Uhr, und Donnerstag (09.07.), 7.30 Uhr, von einem in der Hersfelder Straße abgestellten grauen Renault Capture die beiden amtlichen Kennzeichen "VB-T 2991". Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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