POL-OH: Kennzeichendiebstahl
Vogelsberg (ots)
Alsfeld. Unbekannte entwendeten Im Zeitraum von Mittwoch (08.07.), gegen 18.30 Uhr, und Donnerstag (09.07.), 7.30 Uhr, von einem in der Hersfelder Straße abgestellten grauen Renault Capture die beiden amtlichen Kennzeichen "VB-T 2991". Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
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