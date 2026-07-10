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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Täter nach Diebstahl aus Fußballkabine gefasst - Auto mit Eisenstange beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Täter nach Diebstahl aus Fußballkabine gefasst

Bebra. Am Mittwoch (08.07.), gegen 18.30 Uhr, nutzten zwei 15-Jährige aus Eschwege den Trubel um das Spielgeschehen auf dem Gelände eines Sportvereins in der Adelsbergstraße in Breitenbach aus, um unbeobachtet in die Umkleidekabinen zu gelangen. Dort entwendeten die Jugendlichen Bargeld und mehrere Wertgegenstände und flohen nach der Tatausführung mit E-Scootern in Richtung Breitenbach. Durch aufmerksame Zeugen konnten die beiden Langfinger beobachtet und verfolgt werden, sodass sie in der Ortschaft Breitenbach bis zum Eintreffen der Polizei gestellt und festgehalten wurden. Zwecks der der Durchführung polizeilicher Maßnahmen sistierten die Beamten die beiden 15-Jährigen auf die Polizeistation Rotenburg, wo sie nach Beendigung der Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Auto mit Eisenstange beschädigt

Neuenstein. Am Donnerstag (09.07.), gegen 23 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen weißen VW in der GLS-Germany-Straße in Obergeis. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Unbekannten mit einer Eisenstange mehrere Fenster und die Scheinwerfer ein und flüchteten vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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