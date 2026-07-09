Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Alleinunfall mit Wohnmobil in Hofbieber

Ein 61-jähriger Fahrer aus Hofbieber befuhr mit seinem Wohnmobil die L3258 von Langenbieber in Richtung Hofbieber. Unmittelbar vor der Einmündung "Zur Hessenliede" verlor der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn kollidierte das Fahrzeug, nachdem es durch den dortigen Straßengraben fuhr, mit einem Grabendurchlass und kam an der Gartenmauer eines Einfamilienhauses zum Stehen.

Der Fahrer musste leicht verletzt aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Zur weiteren Abklärung wurde er mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Neben der Polizei, waren Rettungskräfte, die freiwillige Feuerwehr Hofbieber und der Rettungshubschrauber im Einsatz.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Mit dem beschädigten Grabendurchlass und dem beschädigten Mauerelemet entstand eine Gesamtschadenssumme von ca. 44.000EUR.

Gefertigt:

(Polizeistation Hilders, Lotz, POK)

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