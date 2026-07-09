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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (08.07.), zwischen 16.30 und 17 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Audi A4, welcher linksseitig auf einem Parkstreifen in der Breitenstraße abgestellt war. Der Unbekannte beschädigte aus bislang ungeklärter Ursache den Audi an der rechten hinteren Stoßstange und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Rotenburg a. d. Fulda. Am Mittwoch (08.07.), zwischen 15.30 bis 15.50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße "Querweingasse" einen Opel Vivaro, welcher dort geparkt war. Der Unbekannte kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit der Beifahrerseite und entfernte sich von der Unfallstelle ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein . Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Rotenburg)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
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Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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