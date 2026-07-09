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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheunen aufgebrochen - Diebstahl aus Fahrzeug

Fulda (ots)

Scheunen aufgebrochen

Hünfeld. Am Mittwoch (08.07.), zwischen 0.30 Uhr und 9.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Scheune in der Straße "Am Linsenborn" im Ortsteil Michelsrombach. Die Täter entwendeten daraufhin mehrere akkubetriebene Geräte des Herstellers "Makita" und einen benzinbetriebenen Freischneider des Herstellers "Stihl".

Burghaun. Zwischen Dienstag (07.07.), 22 Uhr, und Mittwoch (08.07.), 6.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Scheune in der Straße "Im Graben" im Ortsteil Schlotzau. Die Täter entwendeten neben einer Bohrmaschine des Herstellers "Bosch" auch eine benzinbetriebene Heckenschere.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Diebstahl aus Fahrzeug

Kalbach. Zwischen Dienstag (07.07.), 20.30 Uhr, und Mittwoch (08.07.), 7.30 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem Mitsubishi Spacestar neben Fahrzeugdokumenten auch einen Schlüssel. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Waldstraße im Ortsteil Niederkalbach abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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