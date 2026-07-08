POL-OH: Bargeld aus Geldbörse entwendet
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Bargeld aus Geldbörse entwendet
Bad Hersfeld. Zwischen Montag (06.07.), gegen 18.30 Uhr, und Dienstag (07.07.), gegen 14 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in einem Altenheim in der Gotzbertstraße Bargeld aus einer Geldbörse eines 75-jährigen Bewohners. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
(Lukas Rech)
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