POL-OH: Bargeld aus Geldbörse entwendet

Fulda (ots) - Kalbach. Am Dienstagnachmittag (07.07.), gegen 15 Uhr, kam es auf der A 7 in Fahrtrichtung Süden zwischen dem Fuldaer Dreieck und der Anschlussstelle Bad Brückenau / Volkers zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. Aktuell kommt es aufgrund des Unfallgeschehens zu erheblichen ...

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