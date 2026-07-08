Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wertsachen aus Auto entwendet - Kabeldiebstahl auf Baustellengeländen - Falsche Handwerker - Überprüfung von Geldscheinen vorgetäuscht - Auto am Bahnhof entwendet

Fulda (ots)

Wertsachen aus Auto entwendet

Fulda. Am Montag (06.07.), zwischen 18.30 und 21 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem silbernen Skoda, welcher auf einem Parkplatz in der Von-Schleiffras-Straße abgestellt war, mehrere Wertgegenstände. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Kabeldiebstahl auf Baustellengeländen

Fulda. In der Nacht von Montag (06.07.), gegen 16 Uhr, auf Dienstag (07.07.), gegen 7.30 Uhr, entwendeten Unbekannte von zwei Baustellengeländen in der Dr.-Walter-Lübcke-Straße Aluminium- und Kupferkabel und flüchteten anschließend vom Tatort. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Falsche Handwerker

Fulda. Am Dienstag (07.07.), gegen 14.40 Uhr, sprach ein bislang unbekannter Täter eine 78-jährige aus Fulda in der Straße "Ebersbergweg" an und gaukelte ihr vor, dass er ihren Wasserstand ablesen wollen würde. In der Wohnung der 78-Jährigen nutzte der Unbekannte nach derzeitigen Erkenntnissen einen unachtsamen Moment der Dame und entwendete Schmuck aus einem Schrank. Anschließend floh der Langfinger in nicht bekannte Richtung.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 170 bis 175 Zentimeter groß, schlanke Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, braune kurze Haare (Buzzcut), weißes T-Shirt, Tattoo an der Innenseite des Unterarms.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Überprüfung von Geldscheinen vorgetäuscht

Petersberg. Am Dienstag (07.07.), gegen 17 Uhr, kontaktierten unbekannte Täter eine 84-Jährige aus Petersberg per Telefon und täuschten vor, dass sie Mitarbeiter der Bundesbank seien und Seriennummern der Geldscheine überprüfen müssten. In der Bertholdstraße kam es zur Geldübergabe, anschließend entfernte sich ein Unbekannter in nicht bekannte Richtung.

Ihre Polizei rät Ihnen:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter den Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. - Informieren Sie Angehörige, Verwandte und Bekannte über die aktuelle Anrufwelle.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Auto am Bahnhof entwendet

Flieden. Zwischen Dienstag (07.07.), gegen 20.45 Uhr, und Mittwoch (08.07.), gegen 0.35 Uhr, entwendeten Unbekannte einen weißen Opel Astra mit dem amtlichen Kennzeichen "FD-HK 2600" in der Bahnhofstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Versuchter Roller-Diebstahl

Petersberg. Am Mittwoch (08.07.), gegen 2 Uhr, brachen zwei unbekannte Täter gewaltsam das Lenkradschloss eines Rollers auf. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnten die beiden Unbekannten beobachtet werden und flüchteten nach dessen Ansprache vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30 Euro.

Die beiden unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, circa 16 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, westeuropäisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, dunkle lockige Haare, trug eine weiße Jacke und eine dunkle Hose. Täter 2: männlich, circa 16 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, westeuropäisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell