Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Folgemeldung - Tödlicher Verkehrsunfall auf der A7

Fulda (ots)

Kalbach. Am Dienstagnachmittag (07.07.), gegen 15 Uhr, kam es auf der A 7 in Fahrtrichtung Süden zwischen dem Fuldaer Dreieck und der Anschlussstelle Bad Brückenau / Volkers zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6310104) Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 46-jährige Frau aus dem Landkreis Steinfurt (NRW) mit ihrem Pkw VW Polo die BAB 7 in südlicher Richtung auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Auf Höhe Km 584,6 herrschte zum Unfallzeitpunkt Stau. Die ON 01 übersah das Stauende und kollidierte in der Folge zunächst mit dem Auflieger eines vorausfahrenden Sattelzuges eines 55-Jährigen aus Fulda. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw abgewiesen, kollidierte mit der Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand und prallte in der Folge gegen den Tieflader eines weiteren vorausfahrenden Sattelzuges eines 41-Jährigen aus Sinsheim. Im Verlauf des Unfallgeschehens verletzte sich die 46-Jährige so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrer der beteiligten Sattelzüge wurden an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Fulda ein Sachverständiger zur Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Maßnahmen an der Unfallstelle war die BAB 7 für fünf Stunden vollgesperrt.

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