Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung - Verkehrsunfall auf der A 7

Fulda (ots)

Kalbach. Am Dienstagnachmittag (07.07.), gegen 15 Uhr, kam es auf der A 7 in Fahrtrichtung Süden zwischen dem Fuldaer Dreieck und der Anschlussstelle Bad Brückenau / Volkers zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. Aktuell kommt es aufgrund des Unfallgeschehens zu erheblichen Verkehrsverzögerungen, die Fahrbahn ist in Fahrtrichtung Süden vollgesperrt. Autofahrer werden darum gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Die Einsatz- und Rettungskräfte sind vor Ort - die Maßnahmen dauern an.

Wir berichten nach.

(Lukas Rech)

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