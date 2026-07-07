Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

Osthessen (ots)

Auto landet auf dem Dach

Großenlüder. Am Montag (06.07.), gegen 18.55 Uhr, befuhren ein 18-jähriger BMW-Fahrer und seine 14-jährige Beifahrerin aus Fulda die B 254 von Großenlüder kommend in Richtung Fulda. Auf Höhe des Ausfädelungsstreifens der Ausfahrt Rodges kam der 18-jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend katapultierte sich das Auto von der Fahrbahn gegen einen Baum und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro.

(Polizeistation Fulda)

Autos kollidieren im Kreuzungsbereich

Schlitz. Am Montag (06.07.), gegen 12.30 Uhr, befuhr eine 56-jährige aus Schlitz mit ihrem Toyota die Straße "Schwarzer Stock" stadteinwärts. An der Kreuzung "Schwarzer Stock" / Stettiner Straße kollidierte die Frau aus bislang unbekannter Ursache mit einer 50-jährigen VW-Fahrerin aus Schlitz, welche die Stettiner Straße befuhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro.

(Polizeistation Lauterbach)

Radlader kollidiert mit Tunneldecke

Bebra. Am Montag (06.07.), gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 47-jähriger aus Bebra mit einem Lkw und einem angehängten Tieflader, auf dem ein Radlader geladen war, die Göttinger Straße in Richtung Rotenburger Straße. Beim Durchfahren einer Unterführung kollidierte der Radlader aus bislang ungeklärter Ursache mit der Tunneldecke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bebra. Am Montag (06.07.), zwischen 10.45 und 10.55 Uhr, parkte ein 19-jähriger BMW-Fahrer sein Auto auf einem Parkplatz in der Straße "Zum Waldborn". Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte auf bislang nicht bekannte Weise das Auto im Bereich der hinteren rechten Stoßstange und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Rotenburg)

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