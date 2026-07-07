Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand von Rundballen - Sachbeschädigungen an Kindergärten - Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Brand von Rundballen

Ulrichstein. Am Montagmittag (06.07.), gegen 14.15 Uhr, wurde die Polizei über den Brand von mehreren Rundballen auf einer Feldgemarkung im Bereich der Straße "Langwasser" informiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Ulrichstein, Schwalmtal, Mücke und Lauterbach als auch der Polizei waren zeitnah vor Ort und begannen mit den erforderlichen Löscharbeiten und Ermittlungsmaßnahmen.

Hoher Sachschaden und derzeit noch unklare Brandursache

Nach derzeitigen Erkenntnissen brannten circa 250 Strohballen ab, wodurch ein Sachschaden von etwa 6.500 Euro entstand. Im Zuge der Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht - er wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die genauen Umstände sind aktuell noch unklar. Derzeit kann jedoch auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brandgeschehen geben können oder in den Stunden zuvor verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Brandortes gemacht haben, werden gebeten, sich an die Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Sachbeschädigungen an Kindergärten

Romrod/ Mücke. Im Zeitraum von Freitag (03.06.), 17 Uhr, bis Montag (06.06), 7 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Gelände eines Kindergartens in der Jahnstraße und beschädigte im dortigen Spielbereich den Mast eines Sonnensegels. Der entstanden Sachschaden liegt bei rund 350 Euro. Auch der Spielbereich einer Kindertagesstätte in der Straße "Im Herrnhain" in Merlau war in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen das Ziel Unbekannter. Dort beschädigten die Täter ein Holzpferd und verursachten so einen Sachschaden von rund 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Homberg. Am Montagmittag (06.07.), gegen 13.45 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Wohnhauses in der Wiesenstraße in Nieder-Ofleiden und durchsuchte diese anschließend nach Wertgegenständen. Als die Eigentümerin das Haus betrat, ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 30 Jahre, circa 175 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, schlanke Figur, dunkle Wollmütze, schwarze Hose und Jacke, schwarzer Rucksack Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Mücke. Unbekannte verschafften sich am Montag (06.07.), in der Zeit von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr, über ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Schnepfenhain im Ortsteil Ober-Ohmen. Anschließend entwendeten sie hieraus diverse Schmuckstücke. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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