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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Fahrzeug - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Diebstahl aus Fahrzeug

Dipperz. Zwischen Freitag (03.07.), 18 Uhr, und Montag (06.07.), 9 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem orangenen Ford Focus neben Bargeld auch diverse Dokumente. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Hauptstraße im Ortsteil Armenhof abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Zwischen Mittwoch (01.07.), 11 Uhr, und Montag (06.07.), 15.40 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Alfred-Dregger-Allee und durchsuchten dieses nach Wertgegenstände. Anschließend flüchteten die Täter nach derzeitigem Stand ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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