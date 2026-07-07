Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bilanz der Polizei zum Heimat- und Strandfest in Rotenburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bilanz der Polizei zum Heimat- und Strandfest in Rotenburg

Rotenburg a. d. Fulda. Mit dem Abschluss des diesjährigen Heimat- und Strandfestes endet für die Stadt Rotenburg an der Fulda ein ereignisreiches Festwochenende. Aus Sicht des Polizeipräsidiums Osthessen verlief die Veranstaltung überwiegend friedlich und störungsarm. Tausende Besucherinnen und Besucher nutzten die vielfältigen Angebote und sorgten für eine ausgelassene Stimmung in der Rotenburger Innenstadt.

Die Polizei war während der gesamten Veranstaltung mit Einsatzkräften präsent und stand den Besucherinnen und Besuchern als Ansprechpartner für polizeiliche Anliegen zur Verfügung. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Rotenburg an der Fulda, den Veranstaltern, den Hilfsorganisationen sowie allen weiteren beteiligten Behörden und Institutionen verlief erneut sehr gut. Unterstützung erhielten die osthessischen Einsatzkräfte durch Beamtinnen und Beamte des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz.

Aus polizeilicher Sicht verlief das Heimat- und Strandfest insgesamt ruhig und störungsarm. Lediglich vereinzelt kam es zu kleineren veranstaltungstypischen Einsätzen.

So kam es am Mittwochabend (01.07.), gegen 22.30 Uhr, auf dem Festplatzgelände zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Besuchern. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Außerdem führte am Dienstag (07.07.), gegen 1 Uhr, ein bislang unbekannter Täter eine Tablette in ein Bierglas eines jungen Mannes aus der Gemeinde Rotenburg a. d. Fulda ein. Der Mann begab sich, nachdem er die Tablette bemerkte, umgehend in ärztliche Behandlung und wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsau. Zwischen Montag (29.06.), gegen 14 Uhr, und Montag (06.07.), gegen 13 Uhr, hebelten unbekannte Täter in der Straße "Im Rödersgraben" in Rohrbach die Terrassentür auf der Rückseite eines Einfamilienhauses auf und durchwühlten das Obergeschoss nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Unbekannte vom Tatort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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