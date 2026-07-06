Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

Osthessen (ots)

Vater und Sohn bei Unfall leicht verletzt

Neuhof. Am Sonntag (05.07.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 42-jähriger mit seinem 5-jährigen Sohn aus der Gemeinde Neuhof die Fuldaer Straße aus Richtung Dorfborn kommend in Richtung Ortsmitte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 42-jährige BMW-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Bushaltestelle und Gartenmauer, bevor auf dem Gehweg zum Stehen kam. Der Mann und sein Sohn wurden leicht verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 36.000 Euro.

(Polizeiposten Neuhof)

Auffahrunfall

Am Sonntag (05.07.), gegen 18.15 Uhr, befuhr ein 26-jähriger aus Schlitz mit seinem Skoda die Salzschlirfer Straße aus Richtung Ortsmitte Schlitz kommend in Richtung Bernshausen. Ein nachfolgender 22-jähriger kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit dem 26-jährigen, als dieser nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

(Polizeistation Lauterbach)

Unfall auf A49 mit zwei beteiligten Autos

Stadtallendorf. Am Sonntagabend (05.07.), gegen 18 Uhr, befuhr ein 45-jähriger VW-Fahrer aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg die BAB 49 zwischen den Anschlussstellen Stadtallendorf Süd und Nord auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er hierbei auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dort befindlichen Schutzplanke. In der Folge wurde er von der Schutzplanke abgewiesen, schleuderte gegen den VW eines 69-jährigen aus dem Rhein-Neckar-Kreis, der den rechten Fahrstreifen befuhr, und im Anschluss erneut gegen die Schutzplanke, bevor beide Autos auf der Fahrbahn zum Stehen kamen. Der 69-Jährige wurde im Verlauf des Unfallgeschehens leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 52.000 Euro geschätzt.

(Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld)

Quad-Fahrer kollidiert mit Hauswand

Bad Hersfeld. Am Sonntag (05.07.), gegen 6.10 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Quad-Fahrer die Dippelstraße aus Richtung Reichsstraße kommend in Fahrtrichtung Meisebacher Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 31-jährige von dem Fahrzeug auf den Gehweg geschleudert. Da beim Fahrer Anzeichen für Alkoholkonsum vorlagen, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Fahrer wurde schwerverletzt ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.600 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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