Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Umhängetaschen entwendet - Unbekannter schlägt Mann nieder - Mann auf Parkplatz angegriffen - Kennzeichen entwendet - Mann mit Flasche niedergeschlagen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Umhängetaschen entwendet

Niederaula. Am Freitag (03.07.), gegen 18 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem Imbiss in der Schlitzer Straße in Niederaula zwei Umhängetaschen. Anschließend flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Der Wert des Diebesguts liegt bei circa 600 Euro entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Unbekannter schlägt Mann nieder

Rotenburg a. d. Fulda. Am Samstag (04.07.), gegen 12.25 Uhr, schlug eine unbekannte männliche Person einem 45-jährigen aus Bebra auf einem Schotterparkplatz in der Wittstraße mit der Faust ins Gesicht. Anschließend trat der Unbekannte dem Mann mit dem beschuhten Fuß gegen den Kopf und flüchtete daraufhin in Richtung Innenstadt Rotenburg. Der 45-jährige wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Unbekannter Täter: männlich, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, ca. 30 bis 40 Jahre alt, kräftige Statur, kurze Haare, trug eine schwarze Basecap und ein weißes T-Shirt.

Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Mann auf Parkplatz angegriffen

Kirchheim. Am Samstag (04.07.), gegen 19.45 Uhr, griff ein Unbekannter einen 25-jährigen aus Frankfurt a. M. in der Brunnenstraße in Reimboldshausen mit einer Reizgaspistole an. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter mit einer zweiten Person in einem schwarzen Audi QRS 8 in Richtung Kirchheim. Der 25-jährige wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Unbekannter Täter: männlich, südländisches Erscheinungsbild, kräftige Statur, dunkler Bart und dunkle Haare.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Kennzeichen entwendet

Bebra. Am Samstag (04.07.), zwischen 8.45 bis 20.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die amtlichen Kennzeichen "HEF-VA 40", welche an einem schwarzen Ford Focus in der Gilfershäuser Straße angebracht waren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Mann mit Flasche niedergeschlagen

Philippsthal. Am Sonntag (05.07.), gegen 2.10 Uhr, schlug ein unbekannter Täter nach vorangegangenen Streitigkeiten einem 23-jährigen aus Philippsthal in der der Werrastraße in Harnrode mit einer Glasflasche auf den Hinterkopf und ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Unbekannte vom Tatort. Der 23-jährige wurde schwer verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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