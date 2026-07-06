Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unerlaubte Müllentsorgung - Einbruch in Ladengeschäft - Diebstähle aus Autos

Vogelsbergkreis (ots)

Unerlaubte Müllentsorgung

Alsfeld. Im Zeitraum von Donnerstag (02.07.), 10 Uhr, bis Freitag (03.07.), 17.30 Uhr, entsorgten Unbekannte in einer Feldgemarkung im Bereich der Billerthäuser Straße im Ortsteil Angendrod in einem Maisfeld unerlaubt Müll. Neben mehreren Elektrogroßgeräten stellten die Täter dort auch weiteren Unrat ab. Die Polizei hat Ermittlungen bezüglich des unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Ladengeschäft

Alsfeld. Am späten Freitagabend (03.07.), gegen 23.50 Uhr, verschafften sich unbekannte Zutritt zu einem Ladengeschäft in der Straße "An der Hessenhalle" indem sie ein rückwärtiges Fenster einwarfen. Nach derzeitigen Erkenntnissen lösten die Täter dabei einen Alarm aus, weshalb sie von ihrem Vorgaben abließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstähle aus Autos

Mücke. In der Nacht von Freitag (03.07) auf Samstag (04.07.) machten sich Unbekannte im Ortsteil Nieder-Ohmen an gleich mehreren geparkten Autos zu schaffen.

Aus einem in der Siedlungsstraße geparkten grauen Audi A4 entwendeten die Unbekannten eine E-Zigarette und Bargeld. In der Kirschgartener Straße entwendeten sie aus einem grauen VW Golf eine Sonnenbrille und Bargeld. In der Merlauer Straße war ein schwarzer VW Golf das Ziel der Langfinger. Die Unbekannten durchsuchten den Innenraum des Autos und verließen den Tatort anschließend ohne Diebesgut.

Auch in der Straße "Im Eck" entwendeten die Unbekannten am Sonntag (05.07.), in der Zeit von 17.45 Uhr bis 18.30 Uhr, aus einem dort geparkten schwarzen Renault Clio Münzgeld.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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