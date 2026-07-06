PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Behördenübergreifende Kontrolle des Schwerverkehrs in Kirchheim - 10 von 26 kontrollierten Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt

POL-OH: Behördenübergreifende Kontrolle des Schwerverkehrs in Kirchheim - 10 von 26 kontrollierten Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Osthessen (ots)

Kirchheim. Am Dienstag (01.07.) führte das Polizeipräsidium Osthessen im Rahmen eines Aktionstags des Schwerverkehr unter Beteiligung weiterer Behörden wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität, der Regierungspräsidien Kassel und Gießen, Hessen Mobil, eines technischen Gutachters sowie weiteren Vertretern und Gästen des hessischen Fernfahrerstammtischs eine Kontrolle im Bereich der Großraum- und Schwertransporte durch.

Dabei konnten unter anderem deutliche Überladungen, schwerwiegende technische Mängel, teils gefährliche Ladungssicherungsmängel sowie Verstöße gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten festgestellt, die insbesondere zu einer vorübergehenden Untersagung der Weiterfahrt führten.

Auf der A 7 nahmen die Einsatzkräfte einen Sattelzug war, dessen Seitenplanen sich stark ausbeulten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Sattelzug Altreifen transportierte, die nicht sachgerecht gesichert und daher bei der Fahrt seitlich verrutscht waren. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die vollständige Entladung angeordnet.

Ein weiterer Schwerpunkt der Kontrollmaßnahmen waren Transporter im grenzüberschreitenden gewerblichen Gütertransport - üblicherweise Kleintransporter oder Planenwagen. Aufgrund einer Gesetzesänderung müssen ab dem 1. Juli 2026 Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 2,5 Tonnen - bisher mehr als 3,5 t - mit einem digitalen Fahrtenschreiber ausgerüstet sein, um die Lenk- und Ruhezeiten des Fahrpersonals zu dokumentieren. Die Einsatzkräfte stellten drei dieser Kleintransporter fest, bei welchen ein digitaler Fahrtenschreiber nicht installiert war. Dem Fahrpersonal wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Bußgeld ausgestellt.

Neben den Kontrollen des Schwerverkehrs ahndeten die Einsatzkräfte auf den Autobahnen im Bereich Kirchheim zahlreiche Geschwindigkeits- und Überholverstöße. Die festgestellten Verstöße ziehen zum Teil empfindliche Bußgelder und Punkte in Flensburg nach sich. Insgesamt konnten Bußgelder im niedrigen fünfstelligen Bereich geahndet werden.

(Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 04:18

    POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall in Rotenburg-Braach

    Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots) - Rotenburg. Am Sonntag (05.07.), gegen 20:05 Uhr, kam es im Rotenburger Stadtteil Braach in der Rotenburger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Mann aus Alheim fuhr auf der Landstraße 3208 mit seinem PKW aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Baumbach. In der Ortslage von Braach kam der Fahrer mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 23:29

    POL-OH: Schwerer Unfall auf der A7 - Hünfeld/Schlitz

    Fulda (ots) - Am Sonntag (05.07.), gegen 20.15 Uhr, kam es auf der A7 zu einem Unfall von einem PKW. Der 60-jährige Fahrer eines Mercedes GLE fuhr aus Richtung Niederaula in Fahrtrichtung Fulda. Auf Höhe der Ausfahrt Hünfeld/Schlitz verlor der Fahrer aufgrund regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Schutzplanke der Bundesautobahn. Der Fahrer erlitt trotz Totalschadens des ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 17:23

    POL-OH: Auffahrunfall mit vier verletzten Personen am Ohmtaldreieck

    Fulda (ots) - Am Sonntag, (05.07.), um 14.27 Uhr gingen auf der Leitstelle des Vogelsbergkreises mehrere Notrufe wegen eines schweren Unfalles auf der A5, bei km 410 ein. Die Unfallstelle liegt unmittelbar hinter dem Ohmtaldreieck in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Auf der Fahrbahn Richtung Frankfurt hatte sich ein Stau gebildet. Ein Ehepaar aus Hannover befuhr mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren