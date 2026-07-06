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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall in Rotenburg-Braach

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg. Am Sonntag (05.07.), gegen 20:05 Uhr, kam es im Rotenburger Stadtteil Braach in der Rotenburger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Mann aus Alheim fuhr auf der Landstraße 3208 mit seinem PKW aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Baumbach. In der Ortslage von Braach kam der Fahrer mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Hierbei wurde das Fahrzeug komplett gedreht und kam auf der Rotenburg Straße zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Seine 37-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und war zeitweise bewusstlos. Sie musste von der Feuerwehr aus dem PKW mittels Einsatzes von schwerem Gerät befreit werden. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Klinikum geflogen. Bei dem PKW-Fahrer wurde durch die Polizei eine Blutentnahme angeordnet. Die Staatsanwaltschaft Fulda ordnete die Beschlagnahme des PKW und die Hinzuziehung eines Gutachters an. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der Schaden am Baum wird auf mindestens 500 Euro beziffert.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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