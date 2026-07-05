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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Unfall auf der A7 - Hünfeld/Schlitz

Fulda (ots)

Am Sonntag (05.07.), gegen 20.15 Uhr, kam es auf der A7 zu einem Unfall von einem PKW. Der 60-jährige Fahrer eines Mercedes GLE fuhr aus Richtung Niederaula in Fahrtrichtung Fulda. Auf Höhe der Ausfahrt Hünfeld/Schlitz verlor der Fahrer aufgrund regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Schutzplanke der Bundesautobahn. Der Fahrer erlitt trotz Totalschadens des Fahrzeuges, keinerlei Verletzungen. Die Bergung des unter der Schutzplanke eingeklemmten Fahrzeuges dauerte über 2 Stunden. Die rechte Fahrspur musste teilweise voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 35.000 Euro.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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