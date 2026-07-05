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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Dippelstraße, Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Bad Hersfeld. Am Sonntagvormittag, gegen 06:11 Uhr, verlor ein 31-jähriger aus Rotenburg a.d. Fulda bei einem Alleinunfall die Kontrolle über sein Quad. Der 31-jährige kam aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hauswand. Der 31-jährige wurde durch das Unfallgeschehen schwer verletzt und musste zur weiteren medizinischen Abklärung in das Krankenhaus gebracht werden. Am Quad sowie an der Hauswand entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 7600 Euro.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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