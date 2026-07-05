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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall mit fünf Verletzten | K 44 Mücke-Merlau

Fulda (ots)

Am Sonntag (05.07.) gegen 02:50 Uhr befuhr ein 23-jähriger Opel-Fahrer die K 44 von Mücke-Merlau nach Mücke-Atzenhain. Im Fahrzeug befanden sich noch vier männliche Mitfahrer.

Ausgangs einer Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam dann auf einer Wiese zur Endlage.

Die Mitfahrer konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurden allesamt nur leicht verletzt. Sie wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde er mittels eines Rettungshubschraubers in das Universitätsklinikum Gießen geflogen.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde durch die Polizei ein Gutachter beauftragt.

Die K44 war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt.

(Polizeistation Alsfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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