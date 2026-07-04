Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei entgegenkommende Motorradfahrer stoßen zusammen

Fulda (ots)

Ein 59-jähriger Harley-Davidson Fahrer aus Hofbieber befuhr am Samstag (04.07.) gegen 19:10 Uhr die K 41 von Abtsroda in Richtung Gersfeld. In Höhe des Campingplatzes Schachen stieß er aus ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden 59-jährigen Honda Fahrer aus Hünfeld zusammen.

Der Harley Fahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Honda Fahrer konnte den Zusammenstoß kompensieren, stürzte nicht und blieb unverletzt. An beiden Motorrädern entstand Sachschaden.

(Polizeistation Hilders)

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