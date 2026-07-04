Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Frontalzusammenstoß auf der B 458 zwischen Dipperz und Petersberg

Fulda (ots)

Am Samstag (04.07) kam es gegen 16:15 Uhr auf der Bundesstraße 458 zwischen Dipperz und Petersberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 26-jährige Fahrerin eines Pkw VW war von Dipperz kommend in Richtung Petersberg unterwegs. Noch vor dem Abzweig nach Wissels kam ihr Fahrzeug aus ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort streifte der VW zunächst einen mit vier Insassen besetzten VW Multivan und prallte anschließend frontal in einen entgegenkommenden Pkw Kia, in dem sich nur der Fahrer befand. Die Fahrerin des VW wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die Insassen der anderen beiden beteiligten Fahrzeuge wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und konnten nach Begutachtung durch die Rettungskräfte vor Ort verbleiben. Alle Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 100.000 Euro beziffert. Im Einsatz waren neben zwei Funkwagen der Polizeistation Fulda mehrere Notärzte und Rettungwagen, etwa 30 Feuerwehrkräfte aus Dipperz, Friesenhausen und Armenhof sowie der Rettungshubschrauber Christoph 28. Die Bundesstraße war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis etwa 18:10 Uhr voll gesperrt.

(Polizeistation Fulda)

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